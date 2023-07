Brown trotser dan trots: "Als je ziet waar we waren in Bahrein"

Het team van McLaren was vandaag de grootste uitdager van Max Verstappen. Lando Norris en Oscar Piastri begonnen als tweede en derde aan de race en kwamen als tweede en vierde over de streep. Zak Brown was enorm trots op het resultaat van zijn team en zijn coureurs.

Norris pakte bij de start van de race nog eventjes de koppositie. De Brit startte beter dan Verstappen en werd pas in de vijfde ronde weer gepakt door de Nederlander. Vervolgens hield hij keurig stand op de tweede plaats en zag hij dat zijn teamgenoot Piastri door de Safety Car-fase de derde plaats verloor aan Lewis Hamilton. Desalniettemin was men bij McLaren enorm tevreden.

McLaren CEO Zak Brown glunderde na afloop van de zeer sterke race van zijn team. De Amerikaan was trots en sprak zich grappend uit bij Sky Sports: "Vandaag was gewoon another day at the office! Oscar en Lando hebben echt geweldig gereden. Het team was enorm sterk, de pitstops waren goed en ook de strategie bleek uiteindelijk te kloppen. Als je kijkt naar hoe we begonnen in Bahrein en Saoedi-Arabië en waar we nu zijn, we leidden de race en hadden puur op pace twee auto's vooraan rijden. Ik baal wel voor Oscar, hij had gewoon derde moeten worden."