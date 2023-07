Marko opgelucht: "Blij dat Hamilton niet naast ons start in Silverstone"

Max Verstappen start de Britse Grand Prix vandaag vanaf de pole position. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur geldt als de grote favoriet voor de zege, al vraagt men zich wel af hoe snel de McLarens zijn. Helmut Marko is vooral blij dat Lewis Hamilton niet naast Verstappen start.

Verstappen deelt de eerste startrij vandaag met McLaren-coureur Lando Norris. Achter hem start Oscar Piastri op de derde plaats. Publiekslieveling Hamilton start de race slechts vanaf de zevende plaats, een herhaling van de start in 2021 lijkt dan ook vrijwel uitgesloten te zijn. Hamilton en Verstappen raakten elkaar toen in Copse Corner waarna de Nederlander in volle vaart de bandenstapel in schoot.

Bij Red Bull Racing kwam dat ongeval als een schok binnen. Teamadviseur Helmut Marko is dan ook blij dat Hamilton vandaag iets verder naar achteren start. In gesprek met Krone Zeitung spreekt hij zich uit: "Ik had niet verwacht dat de twee McLarens zo dicht bij ons zouden staan. We overwogen zelfs om niet meer naar buiten te gaan om banden te sparen. Gelukkig hebben we dat niet gedaan. Aan de andere kant zijn we ook blij dat Hamilton niet naast ons start, dat stelt gerust. Daar hebben we immers geen goede herinneringen aan."