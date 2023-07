Piastri glundert: "Het was echt een raket"

Oscar Piastri was misschien wel de grootste verrassing van de kwalificatie op het circuit van Silverstone. De Australische McLaren-coureur ging als de brandweer en reed een verrassende derde tijd. Hij start de race morgen op de tweede startrij en was na afloop van de kwalificatie in de wolken.

Het team van McLaren kende een verrassend sterke kwalificatie op het circuit van Silverstone. Met de regen in de lucht wilde iedereen snelle rondetijden neerzetten en McLaren vocht zich door de eerste sessie heen. Daarna gingen ze steeds sneller en sneller en wisten ze met Lando Norris en Piastri de tweede en de derde tijd te rijden.

Voor Piastri was het zijn eerste keer in de top drie in zijn nog korte Formule 1-loopbaan. De vreugde bij McLaren en Piastri zelf was dan ook groot. Na een lastige vrijdag kwam dit als een soort welkome verrassing. In gesprek met interviewer van dienst Jenson Button zoekt Piastri naar een antwoord: "Ik ben echt heel erg blij met dit resultaat. We lagen er bijna uit in Q1, maar daarna hadden we in Q2 en Q3 een echte raket. Het is een geweldig resultaat voor het team. Dat we hier allebei staan is prachtig."