Verrassende Norris lacht: "Max verpest altijd alles!"

Lando Norris kende een bijzonder sterke kwalificatie voor zijn eigen publiek. De Britse McLaren-coureur liet zijn landgenoten juichen door bijna de pole position te pakken. Max Verstappen was echter een fractie sneller en Norris kon er na afloop wel om lachen.

De nieuwe updates van McLaren lijken te werken. De Britse renstal kende een tegenvallende start van het seizoen en introduceerde in Oostenrijk een enorm updatepakket. Norris mocht daar toen voor het eerst meerijden en was direct pijlsnel. Vandaag liet hij dat wederom zien en reed zijn onervaren teamgenoot Oscar Piastri ook nog eens de derde tijd op het circuit van Silverstone.

Grappen

Na afloop van de kwalificatie dolde Norris nog eventjes met zijn teamgenoot Piastri en zijn goede vriend Verstappen. In gesprek met interviewer van dienst Jenson Button ging Norris door met geintjes maken: "Ik was heel dicht bij die pole position! Echt absurd! Mijn laatste rondje was mijn beste rondje. Ik hoorde Zak Brown over de boordradio schreeuwen, dat was het beste ooit. Het is fantastisch voor het team. Max verpest altijd alles weer! Maar nee, ik ben blij voor ons."

Dankwoord

Norris is blij voor de werknemers van zijn team McLaren. De Britse renstal ging het weekend niet met zulke grote verwachtingen in, maar mag nu dus dromen van een dubbelpodium. Norris was dan ook zeer trots: "Dit is voor al het harde werk dat ze hebben verricht en ook voor de speciale livery die we hier hebben. Ik wil iedereen dan ook hartelijk bedanken hiervoor."