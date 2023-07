Gasly bekijkt Tour de France tijdens teamwerkzaamheden

Het is algemeen bekend dat de Formule 1-coureurs een brede interesse hebben in allerlei andere sporten. Vooral wielrennen is populair bij veel coureurs. Meerdere coureurs pakken in hun vrije tijd de wielrenfiets erbij. Pierre Gasly is zo'n grote fan dat hij ook in Silverstone geen seconde wilde missen van de Tour de France.

Alpine deelt de beelden van Gasly die overduidelijk iets anders aan zijn hoofd heeft. De Franse coureur paste op donderdag zijn stoeltje en bekeek tijdens dit proces de etappe van de Tour de France op zijn mobiele telefoon. Hij leefde mee met de gebeurtenissen in de wedstrijd en zijn teamgenoten konden het wel waarderen.