Brown trots op begeerde Palou: "Hij is een enorm talent"

Indycar-superster Alex Palou wordt al geruime tijd gezien als een interessante optie voor meerdere Formule 1-teams. Momenteel wordt hij weer in verband gebracht met een zitje in de koningsklasse van de autosport. Palou is verbonden aan het team van McLaren en Zak Brown is zeer bij met de Spanjaard.

Palou is dit jaar verbonden aan het team van McLaren als reservecoureur en hij is ook onderdeel van het ontwikkelingsprogramma van het team. Hij werkte dan ook al een paar tests voor McLaren af en mocht vorig jaar zelfs een vrije training rijden op het Circuit of the Americas. Dit jaar schittert hij in de Indycar en dat zorgt voor interesse vanuit de Formule 1.

Volgens meerdere geruchten heeft Helmut Marko interesse in de diensten van Palou. De Oostenrijker zou in hem de ideale vervanger zien van Nyck de Vries. McLaren CEO Zak Brown is tevreden en wordt geciteerd door Motorsportweek: "Alex is heel erg indrukwekkend in de Indycar. De competitie daar is sterk, dus het feit dat hij op deze manier zoveel wint is echt heel indrukwekkend. Hij is onze reservecoureur en hij zal zich bij ons voegen tijdens de laatste raceweekenden van het seizoen. Hij is zeker een enorm talent."