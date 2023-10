Palou onder de indruk van Verstappen: "Hij is van een hoger niveau"

Max Verstappen maakt dit jaar veel indruk in de Formule 1. De Nederlander mag zich sinds twee weken een drievoudig wereldkampioen noemen en dat zorgt voor veel lof vanuit de racerij. Ook IndyCar-superster Alex Palou is onder de indruk, hij stelt dat Verstappen een hoger niveau aantikt dan de andere coureurs.

Verstappen is bezig met een oppermachtig seizoen in de Formule 1. Hij heeft slechts drie Grands Prix niet gewonnen en hij eindigde in één race niet op het podium. Het was dan ook geen verrassing toen Verstappen voor het derde jaar op rij wereldkampioen werd in de koningsklasse van de autosport. Ook in de Verenigde Staten zijn ze onder de indruk, IndyCar-kampioen Alex Palou erkent dat Verstappen de beste coureur ter wereld is.

Hoger niveau

Palou veroverde dit jaar op een indrukwekkende wijze de titel in de IndyCars. De Spanjaard werd veelvuldig geloofd om zijn prestaties, maar in gesprek met AS wijst hij Verstappen aan als de beste coureur: "Ik denk dat Verstappen een hoger niveau aantikt dan de rest van de coureurs. Zelfs in de beste auto doet hij met speels gemak ongelooflijke dingen. Het onderlinge verschil met zijn teamgenoot en het feit dat hij tien races op rij wint, maken hem echt speciaal."

Simulator

Palou maakt van dichtbij mee waar de krachten van Verstappen liggen. De Spaanse coureur en Verstappen racen regelmatig met elkaar op de simulator. Palou ziet Verstappen ook in de digitale racewereld schitteren: "We zijn vaak samen te vinden in de simulator en ook daar is hij gewoon de beste coureur. Hij heeft echt iets extra's wat de rest van de coureurs niet hebben. Daarom denk ik ook dat hij boven de rest van de coureurs uitsteekt."