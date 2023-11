Palou geeft contractbreuk toe in McLaren-zaak

De rechtszaak omtrent IndyCar-kampioen Alex Palou heeft weer een nieuwe wending gekregen. De Spanjaard werd eerder dit jaar voor de rechter gesleept door het team van McLaren. Hij geeft nu toe dat hij het contract met de Britse renstal zelf heeft verbroken.

Palou zorgde eerder dit jaar voor een grote rel in de Amerikaanse autosport. De Spanjaard maakte namelijk bekend dat hij zijn contract bij het team van Chip Ganassi Racing had verlengd. Dit was opvallend, want hij had ook al een voorcontract voor 2024 getekend bij McLaren. Hij zou ook worden betrokken bij het Formule 1-team, dit jaar fungeerde hij al als reservecoureur van het team in de koningsklasse van de autosport.

McLaren was woedend en de renstal sleepte Palou voor een Britse rechtbank. Ze eisen minimaal 23 miljoen dollar terug van de Spaanse coureur. Volgens AP News heeft Palou nu toegegeven dat hij contractbreuk heeft gepleegd. Het persbureau heeft de rechtbankpapieren van Palou ingezien en hierin stelt hij dat hij vertrouwen verloor in McLaren. Hij twijfelde aan hun belofte om hem te steunen in de jacht naar een Formule 1-zitje. Hierop besloot Palou zijn contract bij het team van Ganassi te verlengen. Hij geeft toe dat hij afstand heeft gedaan van zijn contractuele verplichtingen en volgens hem gaat het er vooral om over hoeveel hij aan McLaren moet betalen.