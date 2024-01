Palou staat nog steeds achter controversiële McLaren-beslissing

IndyCar-kampioen Alex Palou beleeft bijzondere dagen. Hij neemt deel aan de 24 uur van Daytona, maar hij zal zich binnenkort ook in de rechtbank moeten melden. Hij heeft immers een geschil met het team van McLaren. Palou vindt het logisch dat hij zijn contract heeft verscheurd, want hij heeft geen zin om te wachten totdat er iemand geblesseerd raakt.

Palou zorgde afgelopen jaar voor een enorme rel in de Verenigde Staten. De Spanjaard had namelijk een contract voor 2024 getekend bij het IndyCar-team van McLaren. Op het allerlaatste moment besloot hij echter dit contract te verscheuren en liet hij weten dat hij zijn werkgever Ganassi trouw zou blijven. Bij McLaren waren ze niet blij omdat ze Palou al steunde. Hij fungeerde als reservecoureur van het Formule 1-team en ze hadden grote plannen met hem.

Ze sleepten hem voor de rechter en ze eisen een miljoenenbedrag. Palou maakt zich er niet zo druk om en hij geeft aan dat hij zich op zijn plek voelt bij Ganassi. In gesprek met AP reageert hij op de McLaren-zaak. Hij geeft toe dat hij op de simulator had gereden en hij wenst zijn opvolger Patricio O'Ward veel succes: "Ik ben te oud om te wachten tot iemand geblesseerd raakt, dat was namelijk de enige manier waarop ik een kans zou krijgen. Pato kan nu wachten totdat er iemand een blessure krijgt."