GPToday TV-Gids: Racing for Dilano

#racingfordilano. De week na de dodelijke crash van Dilano van 't Hoff op Spa-Francorchamps vervolgt Formule Regional European Championship by Alpine het kampioenschap in Mugello, maar de vibe voelt niet hetzelfde.

Mercedes-protogé en titelkandidaat Andrea Kimi Antonelli zei het treffend op zijn Facebook. "We zijn in Mugello voor een nieuwe race. Ik heb afgelopen weekend in SPA mijn eerste ronde in FRECA gewonnen, maar we hadden niets te vieren. We zijn er dit weekend weer mee bezig met dezelfde instelling, maar altijd aan Dilano denkend. #racingfordilano"

MP Motorsport is in Mugello afwezig om Dilano een laatste eer te bewijzen samen met de familie en vrienden van de jong overleden coureur. De rest gaat op zaterdag 13:55 uur en zondag 16:25 uur racen met Dilano in hun gedachten. FRECA is te volgen op hun eigen YouTube-kanaal.

De Formule 1 is vanuit Oostenrijk meteen doorgevlogen naar het historische Silverstone, de plek waar allereerste Grand Prix werd gehouden voor het wereldkampioenschap Formule 1.

Voor veel teams een thuiswedstrijd omdat de fabrieken in de buurt zijn van het circuit. Met honderdduizenden uitzinnige Engelse motorsportfans op de tribune belooft het een fantastisch evenement te worden.

Het is een normaal F1-weekend met de kwalificatie op zaterdag en de Grand Prix op zondag beginnen om 16:00 uur.

In het voorportaal van de koningsklasse komen de Formule 2 en Formule 3 ook in actie. De F2-sprintrace is zaterdag om 14:15 en de hoofdrace is zondagochtend 10:55.

In deze serie net onder de Formule 1 is Richard Verschoor actief. De Nederlander won op knappe wijze de hoofdrace in Oostenrijk en droeg de winst op aan Dilano.

De F3 is een stuk vroeger. De F3-sprintrace is zaterdagochtend om ​​​​10:20 uur ​​en de hoofdrace is gepland op zondagochtend 09:20 uur.

Tussendoor ook de Porsche Supercup met veel Nederlanders, waaronder meervoudig kampioen Larry ten Voorde. Die race is zondag 12:55 uur.