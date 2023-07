Mick Schumacher maakt Formule 1-meters tijdens McLaren-test

Mick Schumacher is dit jaar niet alleen de reservecoureur van het team van Mercedes, maar ook de reserve van het team van McLaren. De Duitser heeft nog weinig werk verricht voor de Britse renstal, maar daar is deze week verandering ingekomen. Schumacher heeft namelijk meters gemaakt voor McLaren.

McLaren meldde namelijk dat Schumacher gisteren een testdag heeft afgewerkt op het circuit van Portimão in Portugal. Hij kroop achter het stuur van de MCL35M uit 2021, McLaren zet deze wagen vaker in voor tests met jonge coureurs of reservecoureurs. Bij de test waren ook meerdere stagiaires van het team aanwezig om de kneepjes van het vak te leren. Schumacher maakte voor de tweede keer dit jaar Formule 1-meters, eerder kwam hij bij de bandentest ook in actie voor zijn broodheer Mercedes.

Mick's with us today! 馃憣@SchumacherMick, who is our reserve F1 driver, is testing our 2021 MCL35M with the team in Portimão. 馃嚨馃嚬



Joining Mick are some of our mechanic and engineering apprentices and interns, gaining valuable experience working in a trackside environment. 馃挭馃敡 pic.twitter.com/40SMUziUdm