Marko verwacht nog meer van Verstappen: "Hebben het beste nog niet gezien"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend op vrij eenvoudige wijze de Oostenrijkse Grand Prix op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heerste het hele weekend en maakte in de slotfase zelfs een extra pitstop om de snelste ronde te kunnen pakken. Helmut Marko genoot en stelt dat de wereld nog niet het beste van Verstappen heeft gezien.

Verstappen is momenteel hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de koningsklasse van de autosport. De Nederlandse coureur heeft een flinke voorsprong in het wereldkampioenschap en heeft dit seizoen slechts twee Grands Prix niet gewonnen. In Oostenrijk heerste hij en gaf hij zijn concurrenten geen enkele kans op bij hem in de buurt te komen.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko had genoten van de race van zijn stercoureur. De Oostenrijker ziet Verstappen steeds beter en beter worden en deelt een opvallende boodschap met Motorsport.com: "Ik denk dat we het beste nog niet van hem hebben gezien. Hij verbetert zich nog steeds en levert met een enorm gemak. Qua poles liep hij achter bij zijn zeges, maar dat trekt hij nu bij. Soms was hij nog wel eens boos als dingen niet lukte, maar dat is ook niet meer het geval. Als je hem nu met zijn engineer hoort praten, dan lijkt het alsof ze tijdens de koffiepauze staan te babbelen."