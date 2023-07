Marko verklaart extra stop Verstappen: "Kan hij tenminste goed gaan slapen"

Max Verstappen won de Oostenrijkse Grand Prix vandaag met speels gemak. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur besloot in de slotfase zelfs nog eventjes voor de snelste ronde te gaan. Helmut Marko was het hier in eerste instantie niet mee eens, maar hij geeft aan dat hij wil dat zijn coureurs gelukkig zijn.

Verstappen had in de slotfase van de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring een reusachtige voorsprong op nummer twee Charles Leclerc. Hij opperde via de boordradio om een extra pitstop te maken om daarna in de slotronde op verse softs een poging te kunnen wagen voor de snelste ronde. Zijn team weigerde in eerste instantie, maar Verstappen duwde door.

Slapen

Uiteindelijk ging alles vlekkeloos en bleken de eerste zorgen niet nodig te zijn. Ook teamadviseur Helmut Marko was in eerste instantie tegen het plannetje van Verstappen. In gesprek met ORF legt Marko uit waarom hij toch van gedachte veranderde: "Het begon allemaal vijf minuten voor het einde van de race. Ik zei nee, want we lagen zo zelfverzekerd aan de leiding van de race. Hij wilde echter andere banden en was niet meer te stoppen. Nu kan hij tenminste goed gaan slapen."

Gelukkig

Verstappen was de overduidelijke initiatiefnemer van de extra pitstop, maar Red Bull besloot hem dus niet te overrulen. Marko denkt dat er geen probleem was: "We hebben het besproken en we hebben hem toestemming gegeven, dus er was helemaal geen probleem. We hebben een pitcrew die een pitstop in 2,5 seconden doet. De voorsprong was groot genoeg, dus er had iets grootst mis moeten gaan om problemen te krijgen. We hadden nog een setje softs, dus we hoefden geen risico's te nemen. Het zat in zijn hoofd en het was zo. We willen dat onze coureurs gelukkig zijn."