Marko wil in gesprek met Perez na spectaculaire start Sprint

Max Verstappen en Sergio Perez zorgden voor een spectaculaire start van de Sprint in Oostenrijk. De twee coureurs vochten een fel duel uit waarbij ze elkaar bijna raakten. Ze spraken het na de Sprint direct uit, maar Helmut Marko geeft wel aan dat het allemaal onnodig was.

Tot en met bocht 3 in de eerste ronde zorgden de Red Bull-coureurs voor veel spektakel. Perez kwam goed weg en probeerde naast Verstappen te komen. Dit lukte en ze gingen wiel-aan-wiel verder met hun strijd. Perez duwde Verstappen bijna van de baan en na bocht 3 was het duel voorbij. Verstappen reed weg en Perez vocht daarna een duel uit met Nico Hülkenberg.

Verstappen en Perez spraken het uit en wilden er geen groot verhaal van maken. Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf aan er nog wel over gesproken moet worden. Na afloop van de Sprint sprak de Oostenrijker zich kritisch uit bij ORF: "Alles wat na de eerste bocht gebeurde was nogal onnodig. We moeten hier zeker nog een keertje naar gaan kijken en we moeten in gesprek gaan met Checo. Misschien kon hij Max helemaal niet zien. Daarna was het snel voorbij, want Max reed snel weg bij hem."