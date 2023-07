Charles Leclerc ontvangt gridstraf voor blokkeren Piastri

Charles Leclerc heeft een gridstraf van drie plaatsen ontvangen voor het blokkeren van McLaren-coureur Oscar Piastri in de Sprint Shootout. De Monegaskische Ferrari-coureur ging de mist in aan het begin van de sessie en de stewards waren duidelijk: een gridstraf was onvermijdelijk.

Uit het document van de FIA blijkt dat Piastri zo'n 45 kilometer per uur moest afremmen toen hij Leclerc tegenkwam. De Australiër verloor hierdoor zo'n halve seconde. Volgens Leclerc hoorde hij pas laat dat Piastri hem naderde, het team van Ferrari geeft aan dat ze het beter hadden kunnen doen. De penalty geldt volgens de stewards voor de Sprint van later vandaag.