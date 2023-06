De Vries reageert op Marko-kritiek: "Zo werkt het in deze wereld"

Nyck de Vries wil aankomend weekend goed voor de dag gaan komen in Oostenrijk. De Nederlandse AlphaTauri-coureur staat onder grote druk en las afgelopen week dat Red Bull-adviseur Helmut Marko nogal kritisch op hem is. De Vries wil de Oostenrijker dit weekend het tegendeel gaan bewijzen op de Red Bull Ring.

De Vries heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Hij heeft nog geen enkel WK-punt gepakt en wordt regelmatig verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Helmut Marko liet afgelopen week in de Inside Line F1 Podcast weten dat Red Bull-teambaas Christian Horner twijfelde over de kwaliteiten van De Vries. Marko gaf aan dat Horner misschien wel gelijk heeft.

In Spielberg reageerde De Vries voor het eerst op deze uitspraken van Marko. De Vries geeft aan dat hij gewoon zijn best gaat doen, hij spreekt zich uit bij De Telegraaf: "Ik denk dat Marko het zal waarderen als ik hem het tegendeel kan bewijzen. Dat is aan mij, dit hoort ook bij de Formule 1. Het draait om prestaties, dat is niet iets van vandaag of gisteren. Zo werkt het in deze wereld en daar ben ik ook op voorbereid. Wat dat betreft is het dus geen verrassing. Het is mijn taak om het zo goed mogelijk te doen op het circuit. Daar focus ik mij op, dat is ook het enige waar ik invloed op heb."