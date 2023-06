Marko geeft aan dat Horner geen fan is van De Vries

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft één van de meest invloedrijke banen binnen de Formule 1. Marko gaat namelijk over de invulling van de stoeltjes bij Red Bull Racing en AlphaTauri en voert daarover gesprekken met de teambazen van beide teams. Hij geeft aan dat Christian Horner het niet volledig eens was met de komst van Nyck de Vries.

De Vries is dit jaar bezig met zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander rijdt voor het team van AlphaTauri, maar dat gaat nog niet helemaal naar wens. Hij heeft nog geen WK-punt gescoord en wordt regelmatig verslagen door zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda. Er bestaat dan ook veel twijfel over de toekomst van De Vries bij de Red Bull-familie.

Gelijk

Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner bleek te twijfelen over De Vries. Marko overlegt met hem en AlphaTauri-teambaas Franz Tost over de invulling van de stoeltjes. In de Inside Line F1 Podcast legt Marko uit dat hij soms een meningsverschil heeft met Horner: "Dat gebeurt niet heel erg vaak, maar soms dus wel. De laatste keer ging dat over Nyck de Vries. Momenteel lijkt het er op dat Horner toen wel gelijk had."

Schumacher

Marko geeft aan dat Horner simpelweg geen groot fan was van de stuurmanskunsten van De Vries. De Oostenrijker geeft aan dat er meer kanshebbers waren voor het stoeltje: "Franz Tost wilde Mick Schumacher hebben, maar Mick komt uit de Ferrari Academy. AlphaTauri is nog steeds een juniorenteam en daarnaast is er een groot verschil met Nyck: hij had nog maar één Grand Prix gereden, in Monza, en hij paste daarmee binnen ons programma."