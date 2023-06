Alonso wil Mercedes passeren in Oostenrijk

Het team van Aston Martin is op een zeer sterke wijze aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Britse renstal moet alleen Red Bull Racing voor zich dulden, maar verloor recent wel de tweede plaats in het constructeurskampioenschap aan Mercedes. Fernando Alonso wil die plek weer terug gaan pakken in Oostenrijk.

Aston Martin maakte dit jaar de sprong vanuit het middenveld naar de kop van het veld. Ze duelleren met Alonso regelmatig voor de podiumplaatsen. Lance Stroll blijft nog een beetje achter en Aston Martin heeft het daardoor lastig om echt de strijd aan te kunnen gaan met Ferrari en Mercedes in het constructeurskampioenschap. Bij de concurrentie kunnen beide coureurs meestrijden om de podiumplaatsen. Toch wil Aston Martin het duel aangaan.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso rijdt sinds dit seizoen voor Aston Martin en presteert direct zeer goed. Hij stond alleen in Azerbeidzjan en Spanje niet op het podium en wil dit jaar eindelijk weer een Grand Prix winnen. Het is nu eerst zijn doel om Mercedes weer in te halen. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het is ons doel om de huidige vorm vast te houden en zoveel mogelijk punten te scoren zodat we die tweede plaats in het constructeurskampioenschap kunnen terugpakken."