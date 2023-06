Steiner: Grand Prix Oostenrijk zal 'soort testsessie' zijn om bandenproblemen op te lossen

Het Formule 1-team van Haas laat zien een uitstekend resultaat in de kwalificaties neer te kunnen zetten, maar tijdens de race vallen de goede prestaties op de zaterdag in het water. In haar poging om de bandenproblemen zo snel mogelijk op te lossen, meent Haas-baas Guenther Steiner dat de aankomende Grand Prix van Oostenrijk door het team als een soort testsessie gezien zal worden om dichter bij een oplossing te komen.

Dat het Formule 1-team van Haas een probleem heeft met de bandenperformance, viel bij de laatste Grand Prix, die in Canada afgewerkt werd, duidelijk terug te zien. Voordat een penalty zijn sterke kwalificatie een klein beetje tenietdeed, wist Nico Hulkenberg zijn VF23-bolide naar de tweede snelste tijd te brengen. Na afloop van de race op zondag volgde echter een slecht eindtotaal, want Hulkenberg viel gedurende de race terug naar een teleurstellende vijftiende eindplaats.

Bij het aankomende sprintraceweekend op de Red Bull Ring, hoopt Haas-teambaas Guenther Steiner weer een stapje dichter bij een oplossing te komen om de bandenproblemen op te lossen. "Deze race zien we deels als een soort van testsessie. We hebben flink wat dingen om uit te proberen zodat we onze problemen met de racepace kunnen oplossen. We hebben een aantal ideeën."

"Aangezien er dit weekend twee races op de planning staan, hebben we twee keer zoveel tijd om wat dingen uit te testen. Het doel is natuurlijk om zo mogelijke resultaten te behalen, maar het zou zomaar kunnen zijn dat we onze resultaten hinderen omdat we echt tot een oplossing proberen te komen", sluit Steiner af.