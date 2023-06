Marko verklapt: "Er komt ook een nieuwe naam voor AlphaTauri"

Het team van AlphaTauri is niet bepaald bezig met een goed seizoen in de Formule 1. Eigenaar Red Bull gaat dan ook een aantal grote veranderingen doorvoeren bij het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing. Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult dat het team onder meer een nieuwe naam gaat krijgen.

AlphaTauri draagt momenteel de naam van het modemerk van Red Bull en heette daarvoor Toro Rosso. In de nabije toekomst gaat er weer veel veranderen bij het team. Men is immers niet tevreden over de resultaten en het stoeltje van Nyck de Vries staat ook onder druk. Daarnaast vertrekt teambaas Franz Tost na dit seizoen en wordt hij vervangen door Laurent Mekies.

Mekies wordt volgend jaar de teambaas, maar het team zal dan waarschijnlijk geen AlphaTauri meer heten. Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft aan dat die nieuwe naam er op termijn wel gaat komen. In gesprek met Kleine Zeitung legt Marko het uit: "Er komen nieuwe sponsoren en er komt ook nog een nieuwe naam. Het doel daarbij is duidelijk: een team gebaseerd op Red Bull Racing, tot zover dat volgens de regels kan. Alles zelf doen is immers niet de juiste keuze."