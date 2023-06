Marko vreest voor Ferrari-successen bij Grand Prix Oostenrijk

Het Formule 1-team van Red Bull heeft tot nu toe elke race in 2023 gewonnen, maar daar kan het aankomende Grand Prix-weekend zomaar verandering in komen, vreest Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko. Volgens Marko is de Red Bull Ring een circuit dat Ferrari goed ligt, en denkt dat Charles Leclerc zomaar een sterke tegenstander voor Max Verstappen kan zijn.

Tijdens de sprintweekenden van vorig seizoen had Red Bull moeite om de juiste set-up voor elkaar te krijgen, waardoor het bij Oostenrijk Ferrari de overwinning zag pakken, terwijl in Brazilië Mercedes-coureur George Russell er met de eerste finishplaats vandoor ging. Ook dit jaar is de Red Bull Ring een F1-sprintweekend, en in combinatie met de karakteristieken van de openwielbolide van Ferrari, denkt Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko dat de Scuderia aankomend weekend zomaar de overwinning kan wegsnoepen.

"De Red Bull Ring ligt Ferrari goed. Als (Charles) Leclerc zich op de eerste startrij weet te kwalificeren, dan zal het geen lekkere race voor Max (Verstappen) worden", denkt de Oostenrijker. Marko meent dat Ferrari ook in Canada zeer sterk was, ondanks de matige resultaten op de zaterdag: "Het was echt geen makkelijke race voor ons. De race was lastiger dan we dachten. Gelukkig startte Ferrari achteraan, want op beide bandencompounds waren ze sneller dan wij", concludeert Marko.