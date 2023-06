Eddie Jordan denkt dat kampioenschap voorbij is: "Het is jammer"

Het team van Mercedes begon op teleurstellende wijze aan het huidige seizoen. In Monaco introduceerde ze een groot updatepakket en dat lijkt te werken. Mercedes komt weer beter voor de dag, maar Eddie Jordan verwacht dat ze Red Bull Racing en Max Verstappen niet meer kunnen aanvallen.

Mercedes was aan het begin van het seizoen ongeveer even snel als Ferrari, maar kon Red Bull Racing en Aston Martin niet bijhouden. Inmiddels strijden ze met Ferrari en Aston Martin voor de tweede plaats achter het team van Red Bull. In Spanje betraden Lewis Hamilton en George Russell het podium, vorige week in Canada kwam Hamilton als derde over de streep en mocht hij weer naar het podium.

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan denkt dat de opmars van het team van Mercedes te laat is gekomen. De Ier wijst naar de stappen van de concurrentie en hij spreekt zich uit in de podcast Formula for Success: "Ze moeten nog steeds het één en ander doen om Aston Martin in te halen, die zien er namelijk best sterk uit. Ze zijn ook nog steeds een paar tienden langzamer dan Red Bull. Ik denk ook niet dat Red Bull nog gaat terugvallen. Ik denk dat het kampioenschap voorbij is. Het is jammer, maar dat denk ik. Niemand kan Max aanvallen."