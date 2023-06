Vasseur denkt dat aantrekken Newey niet nuttig was geweest

Adrian Newey tekende eerder dit jaar een nieuw contract bij het team van Red Bull Racing. De Brits topontwerper werd daarvoor in verband gebracht met een mogelijke overstap naar bijvoorbeeld het team van Ferrari. Dat kwam er echter nooit van en Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur vraagt zich of het wel een goed idee zou zijn.

Newey gaf eerder aan dat hij in het verleden wel eens was benaderd door het team van Ferrari. Hij sloeg dit aanbod meerdere keren af, maar het was niet helemaal duidelijk of hij recent nog contact heeft gehad bij de Italiaanse renstal. Bij Ferrari zijn ze hard opzoek naar nieuwe kopstukken op technisch vlak, maar niemand bij Red Bull lijkt de overstap te willen maken naar Italië.

Geen tijd

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur vraagt zich ook af of een overstap van Newey wel een goede zaak zou zijn voor het team. Vasseur stelt bij Sky Sports dat dit lastig zou worden: "Ik weet niet zeker of dat wel nut heeft als ze niet al sinds het begin betrokken zijn bij het project. Als ze binnenkomen bij het team en alles willen veranderen, dat hebben ze al snel twee of drie jaar nodig. Dat zou gewoon te lang duren."

Collectief

Vasseur wil ook niet te veel zaken gaan aanpassen bij Ferrari. De Franse teambaas denkt dat dit helemaal geen nut heeft. Ook twijfelt hij aan het nut van een grote naam: "Ik denk dat wij wel een goede teamstructuur hebben. We moeten het team zeker versterken en we zijn daar ook mee bezig, maar het draait niet alleen om de grote namen. We hebben ongeveer 1000 werknemers en ik weet zeker dat het collectief belangrijker is dan het individu."