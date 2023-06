Red Bull wil afdelingen van AlphaTauri verhuizen naar Engeland

Begin dit jaar was er veel te doen over de toekomst van het team van AlphaTauri. Teameigenaar Red Bull dacht aan een mogelijke verkoop van de Italiaanse renstal. Uiteindelijk maakte men een andere keuze en zal er meer worden samengewerkt met Red Bull Racing. Volgens Helmut Marko zullen delen van het team worden gestationeerd in Engeland.

AlphaTauri kende vorig jaar een zeer tegenvallend seizoen in de Formule 1. Ook dit jaar is de Italiaanse renstal bezig met een lastig seizoen waarin ze vooral vast zitten in het middenveld. De prestaties zorgden er begin dit jaar voor dat Red Bull openlijk twijfelde over de toekomst van het team. Een verkoop behoorde tot de mogelijkheden, maar uiteindelijk gingen die plannen niet door.

Red Bull-adviseur Helmut Marko laat weten dat AlphaTauri meer gaat samenwerken met Red Bull Racing. Om dat voor elkaar te krijgen moeten delen van het team Italië gaan verlaten. In gesprek met F1-Insider legt Marko het uit: "We hopen dat AlphaTauri zich dit jaar kan gaan verbeteren. Voor de toekomst is het ons idee om de samenwerking met Red Bull te gaan uitbreiden, natuurlijk wel op een legale manier. Op die manier kunnen ze efficiënter gebruik maken van de resources. Het is de bedoeling dat afdelingen van het team naar Engeland komen."