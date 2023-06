Marko haalt opgelucht adem: "Zege van Max was zeker niet makkelijk"

Max Verstappen bezorgde Red Bull Racing vandaag de honderdste zege uit de geschiedenis van het team. Bij Red Bull was de vreugde zeer groot en Verstappen evenaarde ook nog eens het zege-aantal van Ayrton Senna. Teamadviseur Helmut Marko stelde dat ze deze zege echt niet cadeau kregen.

Verstappen begon de race op de pole position en behield de leiding vrij simpel bij de start. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed daarna niet snel weg bij zijn naaste achtervolgers, maar verloor de leiding niet. Ook na de Safety Car-fase en de pitstops reed Verstappen nog aan de leiding en de zege was dan ook al snel een feit.

Niet makkelijk

Red Bull-adviseur Helmut Marko was enorm trots op de prestatie van Verstappen. De Oostenrijkse adviseur is wel van mening dat het geen simpele wedstrijd was. In gesprek met Servus TV legt hij dat uit: "Het was zeker niet makkelijk, we hadden moeite om de harde banden op temperatuur te krijgen. De race was ook moeilijker dan we in eerste instantie hadden verwacht. Gelukkig startte Ferrari in het middenveld, ze waren namelijk sneller op allebei de compounds."

Vogels

Marko zag wel dat Verstappen twee moeilijke momentjes kende op het Circuit Gilles Villeneuve. Het liep allemaal goed af en Marko kan er na afloop van de race dan ook wel om lachen. Marko: "Op een gegeven moment vloog er een vogel tegen zijn auto aan. Die vogel had de auto best was schade bezorgd, maar de radiator was gewoon helemaal in orde. Max ging ook nog een keertje hard over de kerbs. Misschien keek hij te veel naar de TV-schermen. Dat doet hij wel vaker!"