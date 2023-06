Hamilton blij met P3: "Eer om met twee kampioenen op podium te staan"

Lewis Hamilton kan op een geslaagd weekend terugkijken met het tweede podium op rij. Tijdens de Grand Prix van Canada finishte de Mercedes-coureur achter Fernando Alonso en winnaar Max Verstappen op de derde positie.

"Het was eerlijk gezegd een geweldig weekend voor ons", zei de zevenvoudig wereldkampioen voor de microfoon. "De Astons hadden een stapje voor de afgelopen dagen met hun nieuwe onderdelen. Maar we werken ook hard aan meer updates."

Sinds Spanje is Mercedes afgestapt van het zero-sidepod-concept en dat lijkt haar vruchten meteen af te werpen. "Ik ben blij met de constante prestaties."

Hamilton pakte in 2007 zijn eerste zege op het Circuit Gilles Villeneuve. De Brit komt dan ook graag in Canada. "Hier op het podium staan in Montreal, een geweldige stad met geweldige fans elk jaar weer. Een groot dankjewel."

Het ereschavot deelt Hamilton met twee oude rivalen om de wereldtitel. Van rancune was absoluut geen sprake, integendeel. "Ik vind het een eer om hier te staan met twee wereldkampioenen. Ik was erg enthousiast om derde te zijn en mee te doen."

Toch zag de F1-ster dat Mercedes tekort kwam, maar dat had Hamilton al verwacht. "Jammer dat we niet helemaal de snelheid hadden, maar we wisten dat dit niet ons sterke circuit zou zijn vanwege de vele langzame bochten. Daar verloor ik veel op Max en Fernando. Uit bijna elke bocht had ik geen tractie", sloot Hamilton af.

De Mercedes-coureur staat nu vierde in de stand met 102 punten. Ver achter wk-leider Cerstappen, maar dichtbij Alonso die 117 punten heeft. Teamgenoot George Russell blijft steken op 65 punten na een DNF door een crash en remproblemen tot gevolg.