Gasly kwaad op Sainz en vraagt om schorsing licentie

Carlos Sainz ontving gisteren een gridstraf van drie plaatsen voor het hinderen van Pierre Gasly in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Gasly kon zich hierdoor niet verbeteren en hij was witheet van de woede. De tijdstraf is vast een schrale troost, maar de woede was groot.

Gasly voelde zich goed maar kwam in de slotfase van het eerste gedeelte van de kwalificatie de Ferrari van Carlos Sainz tegen. De Spanjaard reed hem bijna van de baan en Gasly kon hierdoor geen betere rondetijd meer noteren. Het zorgde ervoor dat hij afviel in het eerste deel van de kwalificatie.

Gasly riep over de boordradio dat er actie moest worden ondernomen tegen Sainz. De stewards gingen daar dus in mee, maar de woede bij Gasly was enorm. In gesprek met de internationale media spuwde hij zijn gal: "De manier waarop Carlos reed was compleet onacceptabel. Zo simpel is het gewoon. Ik reed 300 kilometer per uur en hij reed 30 in die laatste chicane. Hij focuste zich alleen op zijn eigen rondje, maar je bent niet alleen op de baan. Ik kon mijn ronde niet eens afmaken, ik had makkelijk de top zes in kunnen springen. Het was enorm gevaarlijk en ik baal echt enorm."