Marko maakt zich niet druk: "Gat is misleidend"

Het team van Mercedes was in de tweede vrije training in Canada het snelste met een 1-2tje voor Lewis Hamilton en George Russell. Kampioenschapsleider Red Bull Racing kwam niet verder dan de zesde en achtste tijd. Volgens Helmut Marko gaf dit echter een vertekend beeld.

Red Bull wordt ook in Canada weer gezien als de grote favoriet. De Oostenrijkse renstal won tot nu toe alle Grands Prix in 2023 en de verwachtingen in Canada zijn dan ook hoog. De zesde tijd van Max Verstappen en de achtste tijd van Sergio Perez in de tweede training waren dan ook niet volledig naar wens. Toch leek er geen paniek te zijn bij Red Bull.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich niet al te veel zorgen. De Oostenrijkse adviseur is van mening dat de verschillen niet helemaal realistisch zijn. In gesprek met Servus TV spreekt hij zich uit: "Ik denk dat het gat nogal misleidend is. Het circuit was aan het einde van de training sneller. Wij waren toen bezig met een aantal long runs. We moeten wel wat werk doen, de auto was wat onrustig. De long run ging iets beter, maar Leclerc was ook heel erg snel. Hij was minimaal net zo snel als wij. We verwachten allemaal die honderdste zege en dat heeft blijkbaar voor druk gezorgd."