Safety Car viert bijzonder jubileum in Canada

Als er dit weekend een Safety Car de baan op wordt gestuurd, dan is het de beurt aan de rode Mercedes. Mercedes en Aston Martin wisselen elkaar dit seizoen af en de Duitse autobouwer krijgt dit weekend een bijzondere eer. De Safety Car viert dit weekend een bijzonder feestje.

In Canada viert de Safety Car namelijk zijn 50ste verjaardag. In 1973 werd er namelijk voor het eerst een Safety Car ingezet tijdens een Grand Prix. Om dit te vieren is er een speciaal logo op de wagen geplaatst. Dat betekent dus dat de Mercedes er dit weekend ietsje anders uitziet dan voorheen. Het logo is aan de voorzijde van de auto geplaatst.

Looking a little different this weekend. 馃憖 Marking 50 years of the @F1 Safety Car with some special branding on the @MercedesAMG. 鉂わ笍 pic.twitter.com/CGAn1ZnaEO