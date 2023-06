Marko twijfelt over Drive to Survive: "Kan je afvragen of het nog nut heeft"

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit komt mede door de Netflix-reeks 'Drive to Survive'. Niet iedereen is fan van deze serie, ook Helmut Marko twijfelt er enorm aan. Marko geeft echter toe dat de Netflix-reeks wel belangrijk kan zijn voor de Formule 1 kan zijn.

Netflix kreeg een aantal jaar geleden toegang tot de paddock om de serie 'Drive to Survive' te filmen. De reeks is razend populair, maar niet iedereen is er fan van. De makers volgen namelijk niet altijd de realiteit en creëren bijvoorbeeld ruzies die in het echt niet bestaan. Het zorgde ervoor dat Max Verstappen een jaar lang weigerde mee te werken aan de serie.

Red Bull-adviseur Helmut Marko snapt de kritiek op de Netflix-reeks. De Oostenrijker ziet echter wel dat het verhaal twee kanten heeft. In gesprek met Motorsport-Magazin spreekt Marko zich erover uit: "De kijkersaantallen van de Formule 1 zijn flink toegenomen. We hebben het hier over een stijging van zo ongeveer 20 procent. Het was de doorbraak van de sport in de Verenigde Staten. Zolang de kijkersaantallen groeien en de interesse er is, dan kan je je afvragen of het nog nut heeft. De interesse geeft de doorslag. Dus als mensen het willen, waarom niet?"