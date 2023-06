Gasly moet nog steeds wennen aan Alpine: "Enorme verandering"

Pierre Gasly is momenteel bezig met zijn eerste seizoen in dienst van het team van Alpine. De Fransman kent een aardige seizoenstart, maar blijft nog wel een beetje achter op zijn teamgenoot Esteban Ocon. Gasly geeft aan dat hij nog steeds moet wennen aan zijn nieuwe werkomgeving.

Gasly rijdt dit jaar voor het eerst in zijn loopbaan voor een team dat niet verbonden is aan Red Bull. De Franse coureur was zijn gehele loopbaan onderdeel van de Red Bull-familie en staat nu dus voor het eerst onder contract bij een ander team. Gasly heeft tot nu toe 15 punten bij elkaar gereden, zijn teamgenoot Esteban Ocon heeft tot nu toe 25 punten gepakt.

Gasly geeft aan dat het gat tussen hem en Ocon in de nabije toekomst kleiner zal worden. Nu moet hij nog steeds een beetje wennen, zo stelt hij in gesprek met El Mundo Deportivo: "Ik wil niet teveel in details treden, maar het sturen, het gedrag van de motor, het schakelen, de energy recovery en het concept van het chassis zijn allemaal anders dan ik gewend was. Van de buitenkant lijken alle Formule 1-auto's op elkaar, zelfs mijn vrienden zeggen dat. Als je achter het stuur zit, merk je pas hoe groot de verschillen zijn. Het is echt een enorme verandering."