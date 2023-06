Palou werkt McLaren-test af op Hungaroring

Het Formule 1-seizoen gaat over anderhalve week weer verder met de Canadese Grand Prix, in de tussentijd zitten de teams echter niet stil. Het team van McLaren heeft bijvoorbeeld een aantal testdagen georganiseerd in Hongarije. Op de Hungaroring komt vandaag een opvallende naam in actie.

McLaren organiseert tijdens het seizoen vaker testdagen voor het 'Driver Development Program'. Tijdens deze tests komen de geselecteerde coureurs in actie met de MCL35M uit 2021. Vandaag komt IndyCar-coureur Alex Palou in actie voor het team. De Spanjaard is verbonden aan het team als reservecoureur en reed vorig jaar ook al een vrije training. Palou heeft dus al de nodige Formule 1-ervaring. Gisteren kwam vaste coureur Oscar Piastri in actie op hetzelfde circuit.