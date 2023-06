Horner prijst geweldige Verstappen: "Heeft een nieuw niveau bereikt"

De recentelijke Grand Prix van Spanje betekende Formule 1-overwinning nummer veertig voor Max Verstappen. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya liet de Nederlander zijn concurrenten opnieuw het stof happen, en behaalde de derde Grand Slam in zijn carrière tot nu toe. Na afloop van race nummer zeven van het seizoen, kan teambaas Christian Horner niks anders dan goede woorden over hem uiten.

Bij de Spaanse Grand Prix wist Max Verstappen goed weg te komen, maar P2-man Carlos Sainz ook. Het groot aantal meters van de startgrid naar bocht één betekende dat de Spanjaard voor de ogen van zijn thuispubliek het even kon proberen om de leiding van Verstappen af te pakken. De Nederlander zat aan in de binnenbocht, en kon uiteindelijk zijn P1-positie behouden en vervolgens aan de horizon verdwijnen. Met zijn overwinning behaalde Verstappen niet alleen F1-overwinning nummer veertig en Grand Slam nummer drie, maar wist hij tegelijkertijd de leiding van het kampioenschap te verstevigen.

Na de race prijst Red Bull-teambaas Christian Horner zijn coureur, en blikt kortstondig terug naar een uiterst succesvolle loopbaan van Verstappen tot nu toe: "In 2016 was hij al bloedsnel en ontzettend getalenteerd. Dat talent heeft hij natuurlijk nog steeds in zich."

"Maar wat hij nu nog meer heeft, is een enorme lading aan ervaring en afrondende capaciteit. Tijdens de race herkende hij de ringtone van Helmut Marko's telefoon; hij heeft nu gewoon een extra bandbreedte die hem op een ander niveau zet. Het prachtige aan hem, is dat hij steeds beter wordt", meent Horner.