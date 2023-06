Perez ontkent mogelijk gevecht met Russell

Sergio Perez startte de Spaanse Grand Prix vanuit het middenveld, maar kwam toch als vierde over de streep. Het leek er eventjes op dat hij nog met George Russell kon vechten om de derde plaats. Perez gaf echter zelf aan dat dit onmogelijk was, hij was verrast door de pace van Mercedes.

Perez zag in Spanje zijn kansen op de wereldtitel krimpen. Hij wilde afgelopen weekend gaan inlopen op zijn teamgenoot Max Verstappen, maar dat plannetje liep de soep in. Perez moest de schade beperken en wilde zijn mislukte kwalificatie goed maken in de race. Hij slaagde daar redelijk in en de vierde plaats was het aardige eindresultaat.

Perez leek in de slotfase van de race nog eventjes te kunnen strijden voor de derde plaats. Mercedes-coureur George Russell was iets te snel en Perez besprak het duel na afloop met de internationale media: "Het voelde wel een beetje te ver weg en ik kon dan ook niet vechten met George. Ik was meer aan het strijden met Carlos Sainz, maar het werd mij al snel duidelijk dat George enorm snel was. Helaas finishten we achter hem. Mercedes was best sterk en de pace was heel erg goed."