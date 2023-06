Verstappen kon nog sneller: "Was ook een mooie ronde geweest"

Max Verstappen pakte op ijzersterke wijze de pole position in Spanje. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed in zijn eerste run in Q3 een razendsnelle tijd waarmee hij direct de pole in handen had. Verstappen was tevreden en geeft aan dat hij in zijn tweede run zelfs sneller ging dan eerst.

Verstappen domineerde in de Spaanse kwalificatie. De Nederlander was een klasse apart en was in zijn eerste run in het derde kwalificatiedeel bijna één seconde (!) sneller dan de rest van de coureurs. In de tweede run kwamen de andere coureurs nog redelijk in de buurt, maar de pole was voor Verstappen al in de pocket. In zijn tweede run ging hij echter nog sneller.

Na afloop van de kwalificatie gaf Verstappen bij de internationale media aan dat hij uit eigen initiatief nog voor een extra snel rondje ging: "Het team zijn eerst dat we niet gingen rijden. Ik zei dat ik wel wilde rijden, want ik wist dat er nog meer in zat. Het team zei dat ik dan maar de baan op moest gaan en dat ze mij lieten weten zodra er iemand sneller ging. Uiteindelijk was dat niet het geval. Ik kwam toen in bocht 10 aan en was toen al bijna twee tienden sneller dan mij eigen tijd. Dat was dus ook een mooie ronde geweest."