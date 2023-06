Wolff baalt van dominantie Verstappen: "Maakt mij kwaad"

Het team van Mercedes hoopte in de kwalificatie in Spanje toe te kunnen staan. Het plannetje mislukte volledig, Lewis Hamilton noteerde de vijfde tijd, maar start als vierde en George Russell kwam zelfs niet verder dan de twaalfde tijd. Teambaas Toto Wolff was niet tevreden en baalde van de dominantie van Max Verstappen.

Red Bull Racing-coureur Verstappen was oppermachtig in de kwalificatie op het circuit van Barcelona. De Nederlander was ruim sneller dan de rest van het veld. Aangezien Verstappens teamgenoot Sergio Perez al in Q2 afviel, zag Mercedes kansen. Hamilton duelleerde lang mee om de eerste startrij, maar Carlos Sainz, Lando Norris en Pierre Gasly waren te snel. Gasly kreeg echter een gridstraf, dus Hamilton schuift een plekje op.

Updates

Mercedes-teambaas Toto Wolff had echter op meer gehoopt. De renstal reed met de grote updates, maar een pole position zat er niet in. Wolff wees in gesprek met de internationale media eerst naar de positieve punten: "We hebben met onze updates een nieuwe basis gelegd. Vanaf dit punt kunnen we blijven werken zonder dat we vraagtekens moeten zetten bij onze onderdelen. Dat is heel erg mooi meegenomen."

Verstappen

Wat Wolff iets minder mooi vindt, is de overmacht van Verstappen. De Oostenrijkse teambaas had op iets meer strijd gehoopt, maar dat gebeurde niet. Wolff is er niet blij mee: "Verstappen is hier echt van een ander niveau. Het maakt mij kwaad dat ik dat moet zeggen, het is echter de realiteit. Deze sport is een meritocratie. Red Bull heeft het beste werk geleverd, de coureur is echt excellent en ze hebben een enorme voorsprong. Het is aan ons om hen onder controle te krijgen."