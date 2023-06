Marko nuanceert kleine verschillen in tweede vrije training

Het team van Red Bull Racing is zeer sterk aan het Spaanse Grand Prix-weekend begonnen. Max Verstappen was in zowel de eerste als de tweede vrije training de snelste. In de tweede vrije training waren de verschillen tussen Verstappen en de rest van het veld zeer klein, maar volgens Helmut Marko is daar een logische reden voor.

In de eerste vrije training was Verstappen precies 0,768 seconden sneller dan de nummer twee, zijn teamgenoot Sergio Perez. In de tweede vrije training was Verstappen slechts 0,170 seconden sneller dan de nummer twee, ditmaal was dit Fernando Alonso. De tijden in de tweede training lagen zeer dicht bij elkaar waardoor veel mensen een spannende kwalificatie verwachten.

Red Bull-adviseur Helmut Marko plaats echter een nuance bij het kleine verschil tussen Verstappen en de rest van het veld in de tweede vrije training. Volgens de Oostenrijkse adviseur was Red Bull namelijk met iets anders bezig dan snelle tijden. In gesprek met de internationale media legt Marko de situatie uit: "Dat heeft ermee te maken dat wij ons in de tweede vrije training vooral hebben gefocust op de long runs. Over die ene snelle ronde hadden we dan weer te maken met een aantal kleine probleempjes."