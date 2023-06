Marko wijst grote uitdaging aan: "De banden krijgen veel voor hun kiezen"

De lay-out van het circuit in Barcelona is voor dit seizoen aangepast. De laatste chicane is verdwenen en vervangen door een snelle bocht. De baan heeft hierdoor een aantal nieuwe uitdagingen gekregen en de teams zoeken naar belangrijke punten voor de race van zondag. Helmut Marko wijst naar de banden.

Tijdens de vrije trainingen in Spanje waren er geen gele en rode vlaggen. Dat betekende dus dat er zeer veel meters werden gemaakt en dat de coureurs zeer veel data konden verzamelen. Dit zorgde er ook voor dat de teams veel kennis konden op doen over de huidige lay-out en het gedrag van de auto's op de baan.

Ook bij Red Bull Racing werd er veel data bij elkaar gereden. Max Verstappen was in beide sessies de snelste. Het team kwam er ook achter wat zondag de sleutel tot succes is. In gesprek met de Duitse tak van Sky spreekt teamadviseur Helmut Marko zich uit: "Het is een grote uitdaging om deze banden in leven te houden, dat geldt vooral voor de softs. Ik heb daarnet naar de analyse van Max geluisterd. Het is zeker niet makkelijk, want in elke bocht krijgen de banden veel voor hun kiezen. De load is het hoogst op de linker voorband, maar de achterbanden staan ook onder grote druk."