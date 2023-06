'Pirelli test in Hongarije nieuw kwalificatieformat'

Het aflassen van de Grand Prix van Emilia-Romagna kon enkele weken geleden op veel begrip rekenen. Het zorgde tegelijkertijd ook voor veel problemen, ook voor bandenleverancier Pirelli. Men zou dat weekend experimenteren met de banden, maar dit plan lijkt nu te zijn opgeschoven naar het Hongaarse Grand Prix-weekend.

In Emilia-Romagna was het de bedoeling dat het kwalificatieformat iets werd aangepast. Als onderdeel van de zogenaamde Alternative Tyre Allocation zouden de coureurs tijdens de kwalificatie voor elke sessie een verplichte compound krijgen. Het was de bedoeling dat alle coureurs in Q1 de harde banden moesten gebruiken, in Q2 de mediums en in Q3 de zachte banden.

Doordat de race werd afgelast, kon deze test niet doorgaan. Volgens RaceFans heeft men nu echter een alternatief gevonden voor de bandentest. Volgens het medium zullen de coureurs volgens dit format gaan kwalificeren tijdens het Hongaarse raceweekend op de Hungaroring nabij Boedapest. Bandenleverancier Pirelli liet eerder al weten dat ze opzoek waren naar een alternatief , de Oostenrijkse en de Britse Grand Prix-weekenden vielen eerder al af vanwege uiteenlopende redenen.