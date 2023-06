Red Bull stopt met grote updates

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix in het huidige seizoen gewonnen en ze hebben ook een grote voorsprong op de concurrentie. Sergio Perez gaat er echter vanuit dat de voorsprong snel zal verdwijnen.

Red Bull is zo sterk dat sommigen vrezen dat het team dit jaar alle Grands Prix kan gaan winnen. Ook Max Verstappen gaf in Spanje toe dat dit mogelijk is, maar hij gaf wel aan dat deze kans vrij klein is. Ondertussen introduceren de concurrenten van Mercedes en Ferrari grote updates in de hoop om het gat te dichten. Het is nog maar de vraag hoeveel updates Red Bull kan introduceren omdat ze nog steeds werken met de gevolgen van de budgetcapstraf.

Red Bull-coureur Sergio Perez stelt dat de concurrentie veel dichterbij kan komen dan veel mensen denken. De Mexicaan wijst vooral naar de updates en het feit dat Red Bull hier, voorlopig, niet mee komt. In Spanje sprak Perez zich hierover uit en hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik denk dat iedereen het gat aan het dichten is. Wij komen namelijk niet meer met heel erg grote updates. Ik denk dus dat de anderen elk weekend dichterbij kunnen gaan komen."