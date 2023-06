Sainz presenteert speciale helm voor thuisrace

Ferrari-coureur Carlos Sainz rijdt dit weekend zijn thuisrace. Sainz hoopt op het circuit nabij Barcelona op veel steun van zijn landgenoten. De Spaanse coureur onthulde eerder deze week zijn speciale merchandise-lijn voor zijn thuisrace en hij zal dit weekend ook gaan rijden met een speciale helm.

Aan de vooravond van het Spaanse Grand Prix-weekend heeft Sainz zijn speciale helm aan de buitenwereld getoond. Sainz blijft trouw aan zijn rode helmontwerp, maar heeft er nu een Spaans sausje overheen gegooid. De helm van de Ferrari-coureur heeft de kleuren van de Spaanse vlag aan de helm toegevoegd en geeft daarmee dus een eerbetoon aan zijn vaderland.

