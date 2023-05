Hamilton had het zwaar: "Ik kreeg geen temperatuur in mijn inters"

Lewis Hamilton beleefde in Monaco een redelijk succesvolle Grand Prix. De zevenvoudig wereldkampioen kwam als vierde over de streep en was na afloop tevreden over de updates op zijn bolide. Tijdens de regen in de slotfase had hij het zwaar, hij weet niet precies hoe hij dit moest omschrijven.

Hamilton kwam vlak achter nummer drie Esteban Ocon over de finish. De Britse Mercedes-coureur was na afloop zeer in zijn sas met zijn wedstrijd. Mercedes reed in Monaco voor het eerst met de nieuwe updates en dat leek zijn vruchten af te werpen. De Mercedessen kwamen aardig voor de dag en dat zorgde voor enorm veel opluchting bij Hamilton.

Geen fouten

De Brit had het vooral zwaar met de hevige regenval in de slotfase van de Grand Prix. Hamilton noemde de omstandigheden krankzinnig in gesprek met Motorsport.com: "Het valt niet in woorden te omschrijven hoe lastig het was. Ik kon geen temperatuur in mijn inters krijgen. Ik reed voorzichtig en ik denk dat ons cross-overpunt goed was. Ik verloor alleen wat terrein toen ik een pitstop moest maken. Toen begon het te regenen en had ik een nadeel, maar ik maakte geen fouten! We hielden de auto op de baan."

Crash

Hamilton haalde opgelucht adem toen hij de finishvlag was gepasseerd. De Brit geeft namelijk aan dat hij een paar spannende momenten beleefde: "Het was voor mij enorm wisselvallig. Onze banden werkten niet dus het was alsof ik op ijs reed. Na een tijdje begonnen de banden te werken en was het eigenlijk wel prima. Het scheelde weinig of ik was eraf gevlogen. Het ging wel goed."