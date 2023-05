Red Bull ook in Monaco oppermachtig bij de pitstops

Het team van Red Bull Racing kende een zeer sterke Grand Prix van Monaco. Max Verstappen bleef koel in de lastige omstandigheden en zegevierde. Red Bull heerste afgelopen weekend niet alleen op de baan, in Monaco waren ze ook oppermachtig in de pitlane.

De pitcrew van Red Bull Racing verrichtte namelijk de snelste pitstop van de race in Monaco. Ze verwisselden de banden van Sergio Perez in 2,15 seconden. Daarmee waren ze net iets sneller dan het team van Ferrari, daar kreeg Charles Leclerc binnen 2,24 seconden een nieuw setje banden. Red Bull maakte in Monaco ook de top drie compleet, de pitcrew verwisselde de banden van Max Verstappen in 2,43 seconden. De teams van Aston Martin en Alpine maakten de top vijf compleet.