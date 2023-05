Hamilton maakt het zichzelf moeilijk: "Keuze gemaakt tegen alle adviezen in"

Lewis Hamilton beleefde vandaag een spannende kwalificatie in Monaco. De Britse Mercedes-coureur ontsnapte in het eerste en het tweede kwalificatiegedeelte aan uitschakeling. In het derde gedeelte van de kwalificatie moest hij ook risico's nemen en sloot hij de sessie af op de zesde plaats, door de straf van Charles Leclerc schoof hij nog een plekje op naar P5. Hij stak na afloop de hand in eigen boezem.

De Mercedes oogde tijdens de vrije trainingen vrij snel. Het Duitse team introduceert dit weekend een grote hoeveelheid updates en hoopt daarmee het gat met de concurrentie van Red Bull Racing, Aston Martin en Ferrari te kunnen dichten. In de kwalificatie had Hamilton het zwaar en viel hij zelfs bijna af. De Brit reed zichzelf nog niet in de veilige zone en realiseerde zich dat een foutje grote gevolgen zou hebben.

Na afloop van de kwalificatie gaf Hamilton aan dat hij enorm had genoten van de dag. De Brit had een aantal aanpassingen doorgevoerd aan zijn set-up, maar deze functioneerden niet geheel naar wens. Bij Sky Sports legt hij het uit: "Ik had mijn handen vol aan de auto. Ik wisselde naar de banden waar ik het heel erg lastig mee had en dat was voor het eerst in deze sessie. We wisten waardoor dat kwam en ik had deze keuze gemaakt tegen iedereens adviezen in. Ik vocht voor iets en ik maakte het alleen maar erger."