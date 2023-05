Leclerc dreigt derde plaats te verliezen

Charles Leclerc kwalificeerde zich vandaag in Monaco als derde, maar hij moet gaan vrezen voor zijn resultaat. De Monegask kwam tijdens het laatste gedeelte van de kwalificatie Lando Norris tegen in de tunnel. Hij werd naar de stewards geroepen en moet vrezen voor zijn plekje. Na afloop was hij ook niet tevreden.

Leclerc kon aardig meekomen in de kwalificatie. De Monegaskische Ferrari-coureur leek de pole in handen te hebben, maar Fernando Alonso en Max Verstappen gingen veel sneller. Leclerc reed daarna de derde tijd, maar in de tunnel blokkeerde hij Norris. Een straf ligt in de lijn der verwachting en de kans is aanwezig dat hij de derde plaats gaat verliezen.

Na afloop van de kwalificatie was hij niet tevreden met zijn resultaat. De Monegask mocht zich melden bij interviewer van dienst Loïc Duval: "Ik ben niet heel erg blij met de derde tijd. We moeten echter ook kijken naar de huidige situatie waarin de auto zich bevindt. Het was een enorm moeilijke kwalificatie. Tijdens het hele weekend worstelen we, vooral ik, met de hobbels hier. Dat is meer dan bij de andere coureurs."