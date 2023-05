AlphaTauri past livery aan om aandacht te vragen voor slachtoffers overstromingen

Het team van AlphaTauri toont hun betrokkenheid bij de situatie in hun thuisgebied in Emilia-Romagna. Vorige week werd de gelijknamige Grand Prix afgelast vanwege de overstromingen in het gebied. Het team blijft de slachtoffers steunen en heeft daarvoor een kleine wijziging doorgevoerd aan de livery.

Het team roept iedereen namelijk op om geld te doneren voor de slachtoffers van de overstromingen. Om geld op te halen heeft AlphaTauri een extra sticker toegevoegd aan de halo. Op de auto's van Yuki Tsunoda en Nyck de Vries is namelijk een QR-code geplaatst. Als mensen die code scannen, komen ze terecht bij de donatiepagina. Het team is persoonlijk ook getroffen door de overstromingen aangezien ze zijn gevestigd in het zwaar getroffen Faenza.