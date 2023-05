Verstappen adviseert worstelende De Vries

Nederlanders Max Verstappen en Nyck de Vries presteren momenteel wisselend in de Formule 1. Verstappen won al drie Grands Prix en gaat aan de leiding in het wereldkampioenschap, De Vries is momenteel nog puntloos en staat onder grote druk. Verstappen heeft zijn landgenoot al een aantal adviezen meegegeven.

De Vries is op een zeer teleurstellende wijze aan het huidige seizoen begonnen. De AlphaTauri-coureur blijft ver achter bij zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en heeft momenteel nog geen WK-punten gescoord. De Vries maakte daarnaast ook een aantal foutjes en staat nu onder druk. Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf zelfs aan dat hij De Vries een spreekwoordelijke gele kaart heeft gegeven.

Focus

Verstappen heeft al met zijn landgenoot gesproken over diens prestaties. De regerend wereldkampioen geeft aan dat De Vries wel weet wat er gaande is. Bij de internationale media spreekt Verstappen zich uit: "Er valt niet veel over te praten. Vanuit zijn perspectief moet hij zich vooral focussen op het rijden. We staan allemaal onder druk om te kunnen presteren en we doen allemaal ons best. In het begin van je loopbaan wil je natuurlijk goed beginnen. Als dat niet het geval is, dan moet je niet alles harder gaan proberen. Dat werkt gewoon niet."

Op zijn plaats vallen

Verstappen geeft niet duidelijk aan wat hij precies heeft gezegd tegen De Vries. Wel geeft de Red Bull-coureur aan dat zijn landgenoot precies weet wat moet gebeuren: "Je moet je focussen op je werk en je moet proberen beter te worden, maar je moet het ook niet te moeilijk voor jezelf maken. Ik heb dat ook tegen hem gezegd. Hij weet dat heel erg goed en hij heeft een goed resultaat nodig. Het moet gewoon allemaal op zijn plaats vallen en ik hoop dat dit snel gebeurt."