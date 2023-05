Ecclestone snapt niets van Hamilton-geruchten: "Ze zijn daar verliefd op Leclerc"

Eerder deze week ging er een opvallend gerucht rond over de toekomst van Lewis Hamilton. De Brit werd namelijk in verband gebracht met een overstap naar het team van Ferrari. Hamilton beschikt momenteel over een aflopend contract bij het team van Mercedes en ook Bernie Ecclestone gelooft niets van de verhalen.

Hamilton liet regelmatig doorschemeren dat hij zijn contract bij het team van Mercedes gewoon wil verlengen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is bezig met zijn tiende kalenderjaar in dienst van de Duitse renstal en de beide partijen lijken nog steeds zeer tevreden met elkaar te zijn. Toch wordt Hamilton ook al geruime tijd in verband gebracht met een Ferrari-transfer.

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone gelooft helemaal niets van deze verhalen. De Brit denkt dat er iets aan de hand is als Hamilton echt vertrekt. In gesprek met Press Association spreekt hij zich uit: "Ik zou het een verrassing vinden als Ferrari Leclerc dumpt om Lewis aan te trekken. Ze zijn daar nog helemaal verliefd op Leclerc. Lewis zei eerder al dat hij na zijn pensioen bij Mercedes wil blijven werken, dus het is verrassend als hij daar weg wil. Als ik Lewis was, dan zou ik denken dat er iets aan de hand is bij Ferrari als Leclerc daar zomaar weg zou gaan."