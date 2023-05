Marko kritisch op Ricciardo: "Niet op het niveau van Max en Checo"

Daniel Ricciardo fungeert dit seizoen als de derde coureur van het team van Red Bull Racing. De Australiër wil volgend jaar terugkeren op de grid, maar de kans dat dit bij Red Bull gebeurt is nul. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez hebben allebei een langdurig contract en Helmut Marko laat weten niet onder de indruk te zijn van Ricciardo.

Ricciardo keerde dit seizoen terug bij zijn oude liefde Red Bull, waar hij in het verleden veel succes kende. De populaire Australiër staat echter vooral in de pitbox bij een aantal race en daarnaast richt hij zich vooral op PR-werkzaamheden. Ook rijdt Ricciardo ook in de simulator van Red Bull en zoekt hij verder naar een plan voor de toekomst.

Interne details

Red Bull-adviseur Helmut Marko laat weten dat een zitje bij Red Bull niet aan de orde is. De Oostenrijker is niet onder de indruk van Ricciardo's huidige prestaties in bijvoorbeeld de simulator. De kritische Marko spreekt zich uit in gesprek met Motorsport-Magazin: "Hij is nu niet op het niveau van Max Verstappen en Sergio Perez. Hoe groot zijn achterstand is op die twee? Dat zijn interne details."

PR-activiteiten

Marko is echter niet alleen maar kritisch op Ricciardo. De Oostenrijkse adviseur ziet dat de derde coureur naast de baan goed werk levert voor het team: "Zijn doel is om terug te keren naar een topteam en ik denk dat deze pauze goed voor hem is. Hij kan zo zichzelf vinden en daardoor kan hij te weten komen waar hij echt naar toe wil gaan. Hij doet nu echt goed werk bij ons, hij doet veel marketing- en PR-activiteiten."