Steiner ambitieus: "Op bepaald punt willen we races winnen"

Dit aankomend weekend zal het Formule 1-team van Haas haar honderdvijftigste Grand Prix gaan afwerken. Voorafgaand de race door de straten van Monte Carlo, blikt Haas-baas Guenther Steiner vooruit op niet alleen de rest van dit seizoen, maar kijkt hij ook naar de aankomende jaren in de koningsklasse.

Haas F1 staat momenteel zevende in het constructeurskampioenschap, en heeft na vijf Grands Prix al een aantal puntenscores weten te bemachtigen. Vooral comeback kid Nico Hulkenberg presteert uitermate goed in de VF23-bolide, en kan samen met teamgenoot Kevin Magnussen zich regelmatig in het middenveldgevecht mengen.

Volgens Haas-teambaas Guenther Steiner brengt de Amerikaanse renstal nog meer upgrades mee, naar alle waarschijnlijkheid te beginnen bij de race in Monaco dit aankomend weekend. Ook blikt Steiner vooruit op de toekomst: "We hebben nog meer upgrades dit jaar, maar het zullen vooral kleine stapjes zijn. Als we tijdens de ontwikkelingen wat nieuws vinden, kunnen we het dan meteen naar het circuit meenemen."

Wat betreft de verdere toekomst, is Steiner ambitieus: "Ons huidige doel is om hoger dan vorig jaar in het constructeurskampioenschap te eindigen", vertelt Steiner. "We willen elk jaar sterker worden -zo simpel is het. Op een bepaald punt willen we races winnen. Ik weet niet hoe ver wij daar vandaan zijn, en ik zal niet zeggen dat het dit of volgend seizoen zal gaan gebeuren. Maar op een bepaald punt, zal Haas op het hoogste podiumstapje staan."